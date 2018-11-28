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انت الان تتابع مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7632.50 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 59.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7632.50 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 151 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 134 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات "كوين، والواحة، ومجموعة السريع، والأهلي للتكافل، وأسلاك" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "الخضري، والشرقية للتنمية، والأسماك، وتهامة، ووفرة" فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.92% و4.63%.
وكانت أسهم شركات "الإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان، ومجموعة السريع، وصادرات" هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات "صادرات، والإنماء، وسابك، والراجحي، والكابلات" هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 37.77 نقطة ليقفل عند مستوى 2392.91 نقطة، وبتداولات بلغت 900 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 52 ألف سهم تقاسمتها 131 صفقة.
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7632.50 نقطةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-28
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 59.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7632.50 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 151 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 134 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات "كوين، والواحة، ومجموعة السريع، والأهلي للتكافل، وأسلاك" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "الخضري، والشرقية للتنمية، والأسماك، وتهامة، ووفرة" فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.92% و4.63%.
وكانت أسهم شركات "الإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان، ومجموعة السريع، وصادرات" هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات "صادرات، والإنماء، وسابك، والراجحي، والكابلات" هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 37.77 نقطة ليقفل عند مستوى 2392.91 نقطة، وبتداولات بلغت 900 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 52 ألف سهم تقاسمتها 131 صفقة.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
03:53 PM
تداولات السوق اليوم بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 59.02 نقطة ليقفل عند مستوى 7632.50 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 151 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 134 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 123 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات "كوين، والواحة، ومجموعة السريع، والأهلي للتكافل، وأسلاك" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "الخضري، والشرقية للتنمية، والأسماك، وتهامة، ووفرة" فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.92% و4.63%.
وكانت أسهم شركات "الإنماء، وزين السعودية، ودار الأركان، ومجموعة السريع، وصادرات" هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات "صادرات، والإنماء، وسابك، والراجحي، والكابلات" هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 37.77 نقطة ليقفل عند مستوى 2392.91 نقطة، وبتداولات بلغت 900 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 52 ألف سهم تقاسمتها 131 صفقة.
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المصدر : الخليج 365
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