أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة

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استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة عبدالرحمن بن جبان العنزي.
وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أهمية تطوير أعمال الفرع للنهوض بمهامه على أكمل وجه، وتنفيذ ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير قطاع الأعمال، وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
من جهته، أعرب مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة، عن شكره وتقديره لأمير الحدود الشمالية، على دعمه ومتابعه لأعمال ونشاطات الفرع للقيام بواجبه على أكمل وجه.
أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة عبدالرحمن بن جبان العنزي.
وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أهمية تطوير أعمال الفرع للنهوض بمهامه على أكمل وجه، وتنفيذ ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير قطاع الأعمال، وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
من جهته، أعرب مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة، عن شكره وتقديره لأمير الحدود الشمالية، على دعمه ومتابعه لأعمال ونشاطات الفرع للقيام بواجبه على أكمل وجه.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
03:51 PM
أكد أهمية تطوير أعمال الفرع للنهوض بمهامّه على أكمل وجه
استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة عبدالرحمن بن جبان العنزي.
وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أهمية تطوير أعمال الفرع للنهوض بمهامه على أكمل وجه، وتنفيذ ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير قطاع الأعمال، وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.
من جهته، أعرب مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة، عن شكره وتقديره لأمير الحدود الشمالية، على دعمه ومتابعه لأعمال ونشاطات الفرع للقيام بواجبه على أكمل وجه.
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المصدر : الخليج 365
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