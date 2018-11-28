أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أهمية تطوير أعمال الفرع للنهوض بمهامّه على أكمل وجه

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة عبدالرحمن بن جبان العنزي.

‏‎وأكد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أهمية تطوير أعمال الفرع للنهوض بمهامه على أكمل وجه، وتنفيذ ما يخص المنطقة من مبادرات لتحسين بيئتها الاستثمارية وتعزيز مقوماتها الاقتصادية، بما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة في تطوير قطاع الأعمال، وفق رؤية المملكة الطموحة 2030، ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

‏‎من جهته، أعرب مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة، عن شكره وتقديره لأمير الحدود الشمالية، على دعمه ومتابعه لأعمال ونشاطات الفرع للقيام بواجبه على أكمل وجه.