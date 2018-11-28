انت الان تتابع تكريم 44 فائزاً في منافسات المشروع الوزاري "الطالب المدرب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 47 إدارة في 3 مستويات "الذهبي والفضي والبرونزي" اختتمت وزارة التعليم اليوم مشروع منافسات برنامج الطالب المدرب "تثقيف الأقران"، بمشاركة 47 إدارة تعليمية، والذي استضافت فعالياته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة. وأسفرت المنافسات عن فوز 44 طالباً في ثلاث مستويات "الذهبي والفضي والبرونزي". ورعا مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم د.عبدالحميد المسعود والمساعد للشؤون التعليمية بـ"تعليم مكة" د. فهد الزهراني؛ حفل ختام منافسات المشروع الوزاري "الطالب المدرب"، حيث تم تكريم الفائزين. تكريم 44 فائزاً في منافسات المشروع الوزاري "الطالب المدرب" عبدالحكيم شار الخليج 365 2018-11-28 اختتمت وزارة التعليم اليوم مشروع منافسات برنامج الطالب المدرب "تثقيف الأقران"، بمشاركة 47 إدارة تعليمية، والذي استضافت فعالياته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة. وأسفرت المنافسات عن فوز 44 طالباً في ثلاث مستويات "الذهبي والفضي والبرونزي". ورعا مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم د.عبدالحميد المسعود والمساعد للشؤون التعليمية بـ"تعليم مكة" د. فهد الزهراني؛ حفل ختام منافسات المشروع الوزاري "الطالب المدرب"، حيث تم تكريم الفائزين. 28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440 03:51 PM بمشاركة 47 إدارة في 3 مستويات "الذهبي والفضي والبرونزي" بمشاركة 47 إدارة في 3 مستويات "الذهبي والفضي والبرونزي" اختتمت وزارة التعليم اليوم مشروع منافسات برنامج الطالب المدرب "تثقيف الأقران"، بمشاركة 47 إدارة تعليمية، والذي استضافت فعالياته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة. وأسفرت المنافسات عن فوز 44 طالباً في ثلاث مستويات "الذهبي والفضي والبرونزي". ورعا مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم د.عبدالحميد المسعود والمساعد للشؤون التعليمية بـ"تعليم مكة" د. فهد الزهراني؛ حفل ختام منافسات المشروع الوزاري "الطالب المدرب"، حيث تم تكريم الفائزين. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، تكريم 44 فائزاً في منافسات المشروع الوزاري "الطالب المدرب" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم 44 فائزاً في منافسات المشروع الوزاري "الطالب المدرب" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .