تشرف عليه هيئة تطوير مكة.. "الفيصل" يوجّه بإنشاء مركز للأسر المنتجة

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وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بإنشاء مركز للأسر المنتجة تشرف عليه هيئة تطوير المنطقة ليكون ذراعاً تنفيذياً للائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها مؤخراً.
ولدى ترؤس الأمير خالد الفيصل اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ومديري القطاعات ذات العلاقة استعرض أهداف اللائحة الرامية لتنظيم أوضاع الأسر المنتجة، بما يضبط طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، إضافة لإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها؛ لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر.
وناقش الاجتماع الخطوط العريضة للدليل التنظيمي لعمل الأسر المنتجة بما يوفر الاستدامة لأعمال هذه الأسر، على أن يكون ذلك تحت مظلة هيئة تطوير المنطقة وبمشاركة جامعة أم القرى وغرفة مكة وعدد من الجهات دعماً لهذه الأسر وللصناعة في مكة المكرمة.
تشرف عليه هيئة تطوير مكة.. "الفيصل" يوجّه بإنشاء مركز للأسر المنتجةعبدالله الراجحي الخليج 365 2018-11-28
وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بإنشاء مركز للأسر المنتجة تشرف عليه هيئة تطوير المنطقة ليكون ذراعاً تنفيذياً للائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها مؤخراً.
ولدى ترؤس الأمير خالد الفيصل اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ومديري القطاعات ذات العلاقة استعرض أهداف اللائحة الرامية لتنظيم أوضاع الأسر المنتجة، بما يضبط طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، إضافة لإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها؛ لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر.
وناقش الاجتماع الخطوط العريضة للدليل التنظيمي لعمل الأسر المنتجة بما يوفر الاستدامة لأعمال هذه الأسر، على أن يكون ذلك تحت مظلة هيئة تطوير المنطقة وبمشاركة جامعة أم القرى وغرفة مكة وعدد من الجهات دعماً لهذه الأسر وللصناعة في مكة المكرمة.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
03:51 PM
يهدف إلى رفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر
وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بإنشاء مركز للأسر المنتجة تشرف عليه هيئة تطوير المنطقة ليكون ذراعاً تنفيذياً للائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها مؤخراً.
ولدى ترؤس الأمير خالد الفيصل اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ومديري القطاعات ذات العلاقة استعرض أهداف اللائحة الرامية لتنظيم أوضاع الأسر المنتجة، بما يضبط طريقة عملها، ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها، إضافة لإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها؛ لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر.
وناقش الاجتماع الخطوط العريضة للدليل التنظيمي لعمل الأسر المنتجة بما يوفر الاستدامة لأعمال هذه الأسر، على أن يكون ذلك تحت مظلة هيئة تطوير المنطقة وبمشاركة جامعة أم القرى وغرفة مكة وعدد من الجهات دعماً لهذه الأسر وللصناعة في مكة المكرمة.
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المصدر : الخليج 365
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