"تعاونيان" يحصدان أفضلية الجولة العاشرة.. وجمهور الأهلي "مثالي" للمرة الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - حصل البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب نادي التعاون على جائزة أفضل مدرب في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حصد لاعبه الكاميروني لياندر تاوامبا جائزة أفضل لاعب في الجولة، في حين نال جمهور فريق الأهلي جائزة الجمهور المثالي للمرة الثانية في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد أن حصل عليها في منافسات الجولة الثالثة.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات سعودية وعربية لاختيار أفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر؛ رغبة منها في تحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية لتقديم مستويات مميزة تليق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تضم: خالد بيومي، عبدالعزيز الخالد، خالد طلعت، أحمد عفيفي، خالد الشنيف، تركي السلطان (مقرر اللجنة)، عبداللطيف الحسيني، سعد الشهري، محمد عواد.

ويُمنح الفائزون بجائزة الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.