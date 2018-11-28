- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "تعاونيان" يحصدان أفضلية الجولة العاشرة.. وجمهور الأهلي "مثالي" للمرة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
محمد بن مسعود - الدمام - حصل البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب نادي التعاون على جائزة أفضل مدرب في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حصد لاعبه الكاميروني لياندر تاوامبا جائزة أفضل لاعب في الجولة، في حين نال جمهور فريق الأهلي جائزة الجمهور المثالي للمرة الثانية في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد أن حصل عليها في منافسات الجولة الثالثة.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات سعودية وعربية لاختيار أفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر؛ رغبة منها في تحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية لتقديم مستويات مميزة تليق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تضم: خالد بيومي، عبدالعزيز الخالد، خالد طلعت، أحمد عفيفي، خالد الشنيف، تركي السلطان (مقرر اللجنة)، عبداللطيف الحسيني، سعد الشهري، محمد عواد.
ويُمنح الفائزون بجائزة الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.
"تعاونيان" يحصدان أفضلية الجولة العاشرة.. وجمهور الأهلي "مثالي" للمرة الثانيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
حصل البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب نادي التعاون على جائزة أفضل مدرب في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حصد لاعبه الكاميروني لياندر تاوامبا جائزة أفضل لاعب في الجولة، في حين نال جمهور فريق الأهلي جائزة الجمهور المثالي للمرة الثانية في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد أن حصل عليها في منافسات الجولة الثالثة.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات سعودية وعربية لاختيار أفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر؛ رغبة منها في تحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية لتقديم مستويات مميزة تليق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تضم: خالد بيومي، عبدالعزيز الخالد، خالد طلعت، أحمد عفيفي، خالد الشنيف، تركي السلطان (مقرر اللجنة)، عبداللطيف الحسيني، سعد الشهري، محمد عواد.
ويُمنح الفائزون بجائزة الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
03:56 PM
حصل البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب نادي التعاون على جائزة أفضل مدرب في الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حصد لاعبه الكاميروني لياندر تاوامبا جائزة أفضل لاعب في الجولة، في حين نال جمهور فريق الأهلي جائزة الجمهور المثالي للمرة الثانية في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد أن حصل عليها في منافسات الجولة الثالثة.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات سعودية وعربية لاختيار أفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر؛ رغبة منها في تحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية لتقديم مستويات مميزة تليق بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تضم: خالد بيومي، عبدالعزيز الخالد، خالد طلعت، أحمد عفيفي، خالد الشنيف، تركي السلطان (مقرر اللجنة)، عبداللطيف الحسيني، سعد الشهري، محمد عواد.
ويُمنح الفائزون بجائزة الجولة على مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "تعاونيان" يحصدان أفضلية الجولة العاشرة.. وجمهور الأهلي "مثالي" للمرة الثانية ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "تعاونيان" يحصدان أفضلية الجولة العاشرة.. وجمهور الأهلي "مثالي" للمرة الثانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .