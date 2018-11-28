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محمد بن مسعود - الدمام - بعد عدة أيام على إسقاط بث "المسيرة مباشر" حجبت إدارة شركة "نايل سات"، اليوم الأربعاء، بث قناة "المسيرة" المتحدثة باسم مليشيا الحوثي، في اليمن. ووفق ما أورد موقع "نيوز يمن"، فقد جاء حجب بث قناة "المسيرة" الحوثية، بعد أيام على إسقاط بث "المسيرة مباشر" على "النايل سات". يُذكر أن موقع الفيديو العالمي "يوتيوب"، حجب أكثر من خمس قنوات لتلفزيون "المسيرة"؛ بسبب المحتوى المخالف لقواعد النشر، والتحريض على العنف الطائفي في اليمن.

اليمن.. "نايل سات" يحجب بث قناة مليشيا الحوثي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28 حجبت إدارة شركة "نايل سات"، اليوم الأربعاء، بث قناة "المسيرة" المتحدثة باسم مليشيا الحوثي، في اليمن. ووفق ما أورد موقع "نيوز يمن"، فقد جاء حجب بث قناة "المسيرة" الحوثية، بعد أيام على إسقاط بث "المسيرة مباشر" على "النايل سات". يُذكر أن موقع الفيديو العالمي "يوتيوب"، حجب أكثر من خمس قنوات لتلفزيون "المسيرة"؛ بسبب المحتوى المخالف لقواعد النشر، والتحريض على العنف الطائفي في اليمن. 28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440 03:28 PM بعد عدة أيام على إسقاط بث "المسيرة مباشر" بعد عدة أيام على إسقاط بث "المسيرة مباشر" حجبت إدارة شركة "نايل سات"، اليوم الأربعاء، بث قناة "المسيرة" المتحدثة باسم مليشيا الحوثي، في اليمن. ووفق ما أورد موقع "نيوز يمن"، فقد جاء حجب بث قناة "المسيرة" الحوثية، بعد أيام على إسقاط بث "المسيرة مباشر" على "النايل سات". يُذكر أن موقع الفيديو العالمي "يوتيوب"، حجب أكثر من خمس قنوات لتلفزيون "المسيرة"؛ بسبب المحتوى المخالف لقواعد النشر، والتحريض على العنف الطائفي في اليمن.

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المصدر : الخليج 365