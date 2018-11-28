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محمد بن مسعود - الدمام - تهدف إلى توسيع الانتشار العسكري غربي "المكلا" أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في اليمن، الأربعاء، انطلاق مهمة "القبضة الحديدية"، الهادفة إلى توسيع الانتشار العسكري غربي "المكلا"، عاصمة حضرموت في اليمن. وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، فقد قالت قيادة المنطقة العسكرية الثانية، عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك": المهمة تهدف إلى إحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت. ونفذت قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية، صباح الأربعاء، مهمة "القبضة الحديدية" من خلال انتشار واسع في مديرية يبعث غربي "المكلا". وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المشتركة بين قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربي، لمكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

القوات اليمنية تطلق "القبضة الحديدية" بحضرموت صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28 أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في اليمن، الأربعاء، انطلاق مهمة "القبضة الحديدية"، الهادفة إلى توسيع الانتشار العسكري غربي "المكلا"، عاصمة حضرموت في اليمن. وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، فقد قالت قيادة المنطقة العسكرية الثانية، عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك": المهمة تهدف إلى إحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت. ونفذت قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية، صباح الأربعاء، مهمة "القبضة الحديدية" من خلال انتشار واسع في مديرية يبعث غربي "المكلا". وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المشتركة بين قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربي، لمكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. 28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440 02:52 PM تهدف إلى توسيع الانتشار العسكري غربي "المكلا" تهدف إلى توسيع الانتشار العسكري غربي "المكلا" أعلنت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في اليمن، الأربعاء، انطلاق مهمة "القبضة الحديدية"، الهادفة إلى توسيع الانتشار العسكري غربي "المكلا"، عاصمة حضرموت في اليمن. وبحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية"، فقد قالت قيادة المنطقة العسكرية الثانية، عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك": المهمة تهدف إلى إحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت. ونفذت قوات النخبة الحضرمية بالمنطقة العسكرية الثانية، صباح الأربعاء، مهمة "القبضة الحديدية" من خلال انتشار واسع في مديرية يبعث غربي "المكلا". وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المشتركة بين قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقوات التحالف العربي، لمكافحة الإرهاب وإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

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المصدر : الخليج 365