أهالي العرضيات يناشدون جامعة أم القرى افتتاح كلية الطالبات

محمد بن مسعود - الدمام - أكدوا أن الاعتراضات على موقع المبنى المختار "غير مبررة"

أعرب أهالي محافظة العرضيات عن تخوفهم من إلغاء افتتاح الكلية الجامعية شطر الطالبات، الذي أقرت جامعة أم القرى افتتاحه للفصل الدراسي الثاني، مشيرين إلى وجود تأخر في تجهيز مقر الكلية رغم قرب الفصل الدراسي الثاني.

وقال المواطن ياسر الشمراني لـ"الخليج 365": ابتهجنا عندما أعلن الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة عن افتتاح كلية جامعية بمحافظة العرضيات، ثم أعلنت جامعة أم القرى عن افتتاح شطر الطالبات التيرم الثاني، وطلب استئجار مبنى ثم اختيار مبنى بالمعقص.

وأضاف: فوجئنا بتوقف التجهيز؛ بسبب اعتراض بعض الأشخاص على المبنى، وهم معروفون بكثرة اعتراضاتهم غير المبررة.

من جانبه، قال المواطن فيصل العامري أحد سكان وادي حلحال بالعرضيات: المبنى المختار بالمعقص في موقع متوسط للمحافظة بالنسبة لمساكن الكثير من الأهالي البعيدين عن الشارع العام، وسيخفف معاناة بناتهم في التنقل للمحافظات المجاورة.

بدوره، قال المواطن عبدالله القرني: المبنى المشار إليه يتميز بعدة ميزات لا تتوفر في غيره؛ فهو يقع في نطاق محافظة العرضيات المتوسط للمحافظة ككل، بالإضافة لقربه من أكبر ثانويات بالمحافظة، مما يسهل عملية نقل الطالبات، إضافة إلى توفر المطاعم والخدمات الطلابية المساندة، ونحن نطالب بتجهيزه قبل بداية الفصل الدراسي الثاني.

ووجّه المواطن علي السهيمي حديثه لجامعة أم القرى قائلاً: أعلنتم عن طلب مبنى، واخترتم وفق معاييركم هذا المبنى، فلا تئدوا فرحتنا وفرحة بناتنا.