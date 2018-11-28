بالصور.. أمير الشرقية يفتتح مؤتمر الظهران للأمراض الجلدية

محمد بن مسعود - الدمام - يُعقد لمدة 3 أيام ويتضمن عرض الابتكارات في مجال التجميل

افتتح أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء أمس، مؤتمر ومعرض الظهران الأول لأمراض الجلدية والتجميل "ظهران ديرما 2018" الذي يُعقد في مدينة الظهران لمدة ثلاثة أيام.

وتأتي أهمية هذا المؤتمر الذي انطلق تحت شعار "العناية الجلدية للجميع" ليستعرض آخر ما توصل إليه المبدعون في عالم الجلد والتجميل من اكتشافات وابتكارات في مجالات طب الجلد، والعلاج بالليزر وجراحات التجميل.

وقالت رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتورة سميرة بنت منصور الخنيزي، خلال كلمتها: أهمية المؤتمر كبيرة في إثراء مجال طب الجلد والتجميل في المملكة العربية السعودية؛ وذلك تزامناً مع الإعلان عن تنظيم المؤتمر، فقد تم إطلاق مشروع "أفضل أطباء الجلدية في المملكة العربية السعودية"، والذي تم توجيه الدعوة من خلاله إلى المهتمين بالأمراض الجلدية في المملكة للمشاركة بأبحاثهم المميزة.

من جهته، قال رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجة: نشكر أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته لهذا المنتدى، والتي تدل على حرص القيادة الحكيمة على النهضة السعودية الشاملة، وفي مقدمتها النهضة الصحية الهادفة إلى بناء مجتمع "سعودي- خليجي- عربي" صحي وسليم، وهذا من أهم بنود الرؤية الوطنية 2030.

وأضاف: هذا المؤتمر ينطلق بتضافر جهود فريق عمل مخلص مبدع متميز ومتمكن من كل التخصصات التي تخدم هذا المؤتمر، وقد تم الإعداد لهذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه بالمملكة العربية السعودية على مدى قرابة العام، حيث يشارك في هذا المؤتمر متحدثون محليون وإقليميون.

وفي ختام حفل افتتاح المؤتمر؛ كرّم الجهات الداعمة والمشاركة والمتحدثين، فيما قدّم رئيس المؤتمر هدية تذكارية لأمير المنطقة الشرقية.