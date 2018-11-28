- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع "موبايلي" تتيح لعملائها تصفح التطبيقات والمواقع الحكومية مجاناً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أتاحت شركة "موبايلي" لعملائها تصفّح واستخدام مواقع وتطبيقات حكومية مجاناً، وأوضحت الشركة أن الخدمة التي أطلقت يوم الخميس 22 نوفمبر 2018م تشمل تطبيقات ومواقع حكومية مثل: "أبشر"، "أسعفني"، "فزعة"، "كلنا أمن"، "قياس"، "حساب المواطن"، "البلاغ التجاري"، و"الصحة".
وأشارت "موبايلي" إلى أن جميع عملاء الخطوط مسبقة الدفع والمفوترة وشرائح البيانات سيكون بمقدورهم تصفح المواقع واستخدام التطبيقات مجاناً، ولا يلزم الاشتراك بأي خدمة؛ من أجل الحصول على خاصية الوصول هذه. وسيكون بمقدور العميل أيضاً الحصول على خاصية الوصول لهذه التطبيقات في حال لم يكن لديه باقة بيانات، أو لم يكن لديه رصيد، موضحة أنه لن يتم الخصم من رصيد باقات البيانات في حال استخدام وتصفح التطبيقات والمواقع الحكومية المذكورة.
"موبايلي" تتيح لعملائها تصفح التطبيقات والمواقع الحكومية مجاناًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
أتاحت شركة "موبايلي" لعملائها تصفّح واستخدام مواقع وتطبيقات حكومية مجاناً، وأوضحت الشركة أن الخدمة التي أطلقت يوم الخميس 22 نوفمبر 2018م تشمل تطبيقات ومواقع حكومية مثل: "أبشر"، "أسعفني"، "فزعة"، "كلنا أمن"، "قياس"، "حساب المواطن"، "البلاغ التجاري"، و"الصحة".
وأشارت "موبايلي" إلى أن جميع عملاء الخطوط مسبقة الدفع والمفوترة وشرائح البيانات سيكون بمقدورهم تصفح المواقع واستخدام التطبيقات مجاناً، ولا يلزم الاشتراك بأي خدمة؛ من أجل الحصول على خاصية الوصول هذه. وسيكون بمقدور العميل أيضاً الحصول على خاصية الوصول لهذه التطبيقات في حال لم يكن لديه باقة بيانات، أو لم يكن لديه رصيد، موضحة أنه لن يتم الخصم من رصيد باقات البيانات في حال استخدام وتصفح التطبيقات والمواقع الحكومية المذكورة.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
02:15 PM
قالت: تشمل "أبشر" و"أسعفني" و"فزعة" و"كلنا أمن" و"قياس" و"حساب المواطن"
أتاحت شركة "موبايلي" لعملائها تصفّح واستخدام مواقع وتطبيقات حكومية مجاناً، وأوضحت الشركة أن الخدمة التي أطلقت يوم الخميس 22 نوفمبر 2018م تشمل تطبيقات ومواقع حكومية مثل: "أبشر"، "أسعفني"، "فزعة"، "كلنا أمن"، "قياس"، "حساب المواطن"، "البلاغ التجاري"، و"الصحة".
وأشارت "موبايلي" إلى أن جميع عملاء الخطوط مسبقة الدفع والمفوترة وشرائح البيانات سيكون بمقدورهم تصفح المواقع واستخدام التطبيقات مجاناً، ولا يلزم الاشتراك بأي خدمة؛ من أجل الحصول على خاصية الوصول هذه. وسيكون بمقدور العميل أيضاً الحصول على خاصية الوصول لهذه التطبيقات في حال لم يكن لديه باقة بيانات، أو لم يكن لديه رصيد، موضحة أنه لن يتم الخصم من رصيد باقات البيانات في حال استخدام وتصفح التطبيقات والمواقع الحكومية المذكورة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "موبايلي" تتيح لعملائها تصفح التطبيقات والمواقع الحكومية مجاناً ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "موبايلي" تتيح لعملائها تصفح التطبيقات والمواقع الحكومية مجاناً على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .