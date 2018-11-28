"موبايلي" تتيح لعملائها تصفح التطبيقات والمواقع الحكومية مجاناً

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تشمل "أبشر" و"أسعفني" و"فزعة" و"كلنا أمن" و"قياس" و"حساب المواطن"

أتاحت شركة "موبايلي" لعملائها تصفّح واستخدام مواقع وتطبيقات حكومية مجاناً، وأوضحت الشركة أن الخدمة التي أطلقت يوم الخميس 22 نوفمبر 2018م تشمل تطبيقات ومواقع حكومية مثل: "أبشر"، "أسعفني"، "فزعة"، "كلنا أمن"، "قياس"، "حساب المواطن"، "البلاغ التجاري"، و"الصحة".

وأشارت "موبايلي" إلى أن جميع عملاء الخطوط مسبقة الدفع والمفوترة وشرائح البيانات سيكون بمقدورهم تصفح المواقع واستخدام التطبيقات مجاناً، ولا يلزم الاشتراك بأي خدمة؛ من أجل الحصول على خاصية الوصول هذه. وسيكون بمقدور العميل أيضاً الحصول على خاصية الوصول لهذه التطبيقات في حال لم يكن لديه باقة بيانات، أو لم يكن لديه رصيد، موضحة أنه لن يتم الخصم من رصيد باقات البيانات في حال استخدام وتصفح التطبيقات والمواقع الحكومية المذكورة.