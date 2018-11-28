"الدفاع المدني" يبحث مع الجهات التطوعية آلية تنسيق الجهود لخدمة ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - ناقش جهود الارتقاء بالعمل التطوعي خلال موسمي رمضان والحج

عقد فريق العمل التنسيقي للجهود التطوعية بمقر المديرية العامة للدفاع المدني اجتماعه السابع؛ لبحث سبل تنظيم العمل وتنسيق الجهود التطوعية بين الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

ترأّس الاجتماع مساعد مدير عام الدفاع المدني للعمليات اللواء الدكتور حمود الفرج، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اهتمام وحرص المديرية العامة للدفاع المدني على نشر ثقافة التطوع بالمجتمع السعودي، ووضع التنظيمات التي تسهم في مبادرات توعوية خلاقة.

وأشاد اللواء "الفرج" بالجهود التطوعية التي تقوم بها المجموعات التطوعية وتساند فرق الدفاع المدني، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في نطاق تعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين المديرية العامة للدفاع المدني ومتطوعي الدفاع المدني والفرق التطوعية، مؤكداً أن العمل التطوعي يأتي امتداداً لمسيرة طويلة بدأت منذ عام 1378هـ.

واستعرض الاجتماع أبرز ملامح خطة الحج للجهات الممثلة في فريق العمل، واستمع المجتمعون إلى بعض الأطروحات التي تسعى إلى تطوير آلية العمل التطوعي خلال موسمي رمضان والحج، وأصدر عدداً من التوصيات، من أبرزها تنظيم ندوة عن جهود المملكة في الأعمال التطوعية بالحج، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من المبرات الخيرية الثابتة والمتنقلة، والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال تمكين المتطوعين في مختلف الأعمال التطوعية لتعزيز جودة ومخرجات العمل التطوعي في المملكة.

حضر الاجتماع ممثلون من المديرية العامة للدفاع المدني، وجامعة أم القرى، والأكاديمية السعودية للتطوع الصحي، وهيئة الهلال الأحمر، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، وجمعية الكشافة السعودية العربية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الحج والعمرة.

وأوصى الاجتماع بالاستفادة من التطبيقات الإلكترونية المتاحة لدى المديرية العامة للدفاع المدني في الإدخال المباشر للحالات التي يتم إسعافها أو نقلها من قبل متطوعي الجهات المشاركة من فريق العمل في المشاعر المقدسة، والاستفادة من خبرات جمعية الكشافة في تصميم خريطة موحدة للمشاعر المقدسة، وإعداد دراسة من قبل جامعة أم القرى عن أعمال التطوع بالحج.