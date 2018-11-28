الهلال الأحمر السعودي يشارك في تسليم 15 طفلاً إلى السلطات اليمنية

محمد بن مسعود - الدمام - بدعوة من التحالف لإبعادهم عن العمليات القتالية وإيصالهم إلى أهلهم

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي، في الإشراف على عملية تسليم 15 طفلاً يمنياً إلى السلطات اليمنية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئة حقوق الإنسان.

وتأتي مشاركة هيئة الهلال الأحمر السعودي في عملية تسليم الأطفال اليمنيين؛ بهدف إبعادهم عن العمليات القتالية، وإيصالهم إلى أهلهم؛ حيث جاءت هذه المشاركة بدعوة من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة.

وثمّنت هيئة الهلال الأحمر السعودي الجهودَ الكبيرة التي تبذلها المملكة للإفراج عن الأطفال اليمنيين الذين تم تجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال؛ وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأشارت الهيئة إلى أن المملكة اتخذت العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل وحمايتها من أي انتهاك قد تتعرض له؛ خاصة أثناء النزاعات المسلحة؛ بما في ذلك الحيلولة دون تجنيد الأطفال للمشاركة في العمليات القتالية، وهي تحرص في هذا الصدد على معاملة هؤلاء الأطفال بشكل إنساني، وإلحاقهم ببرامج تأهيل لإعادة إدماجهم في المجتمع، ومن ثم تسليمهم للسلطات اليمنية التي تسعى بدورها إلى لَمّ شملهم بذويهم.

يأتي ذلك في سياق سعي المملكة الدؤوب إلى بلوغ أفضل المستويات؛ لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛ بما في ذلك حقوق الطفل التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.