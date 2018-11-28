الأرجنتين.. السلطات تدعو السكان إلى المغادرة استعداداً لقمة الـ20

محمد بن مسعود - الدمام - 22 ألفاً من أفراد الشرطة والأمن يشاركون في عمليات التأمين الواسعة

تشهد عاصمة الأرجنتين بوينس آيرس إغلاقاً أمنياً كاملاً، غداً الخميس، بينما بدأ رؤساء أكبر 20 دولة اقتصادية في العالم، في الوصول للمشاركة في قمة مجموعة العشرين، التي تستمر يومين، ابتداءً من يوم الجمعة المقبل.

وبحسب صحيفة "الغادريان" البريطانية، فقد تقرر تحويل جميع الرحلات الجوية عبر بوينس آيرس، كما ستلغى جميع وسائل النقل العام من قطارات ومترو أنفاق، طوال فترة انعقاد القمة.

واستبقت السلطات هذه التطورات؛ بإعلان يوم الجمعة عطلة رسمية، وشجّعت حكومة اليمين المتوسط التي يرأسها الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، سكان المدينة على المغادرة خلال القمة.

وقالت وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش: نوصيكم باستغلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة للمغادرة، غادروا الخميس؛ لأن المدينة ستكون معقّدة للغاية.

وسيمتد إلغاء النقل العام إلى خارج العاصمة نفسها، مروراً إلى أجزاء من منطقة بوينس آيرس الكبرى، وهو ما يؤثر على مجموع سكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة، فيما سيشارك نحو 22 ألفاً من أفراد الشرطة والأمن في العملية الأمنية الواسعة خلال القمة.

وأضافت "بولريتش": ستكون هناك الكثير من المناطق المحظورة؛ لأن الإجراءات الأمنية ستكون قوية للغاية، وسنتخذ قرارات فورية إذا كان هناك أي عنف؛ لأننا لن نسمح بذلك.