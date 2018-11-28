السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يستقبل رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي

جيزان 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم, معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم الذي يزور المنطقة حالياً .ونوه أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء بالدعم السخي والاهتمام الذي تحظى به هيئة الهلال الأحمر من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ما أسهم في تقديم خدمات إسعافية متكاملة في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة جازان, مشيداً سموه بمتابعة واهتمام معالي رئيس الهيئة وزملاءه والعاملين معه في المقر الرئيس للهيئة وفرعها المنطقة.وناقش سموه آلية تطوير الخدمات الإسعافية في جميع محافظات ومدن وقرى المنطقة, داعياً سموه إلى مضاعفة الجهود وبذل بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم ويخدم الصالح العام.من جانبه, ثمن معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي لسمو أمير منطقة جازان, اهتمامه ودعمه ومتابعته لفرع الهلال الأحمر بالمنطقة، منوهاً بجهود صاحب السمو والملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في هذا الصدد, ومؤكداً حرص الهيئة الكبير على تلبية احتياجات المنطقة ومناطق وطننا العزيز، خلال افتتاح العديد من المراكز الجديدة التي ستسهم بتقديم خدمات أفضل لتشهد المرحلة القادمة المزيد من الإنجاز والعمل النوعي.حضر اللقاء, مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد بن عمر السيد.// انتهى //14:57ت م0132