السعودية اليوم / سمو ولي العهد يصل العاصمة الأرجنتينية لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين

عام / سمو ولي العهد يصل العاصمة الأرجنتينية لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين

بيونس أيرس 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير

وكان في استقبال سمو ولي العهد في المطار في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس معالي وزير خارجية الأرجنتين السيد خورخي فوري.

ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ومعالي المستشار بالديوان الملكي وأمين عام الأمانة

كما يضم الوفد المرافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان الطبيشي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين رياض الخنيني.

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14:53ت م

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بيونس أيرس 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسوصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية الأرجنتين اليوم، لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين.وكان في استقبال سمو ولي العهد في المطار في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس معالي وزير خارجية الأرجنتين السيد خورخي فوري.ويضم الوفد الرسمي لسمو ولي العهد معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ومعالي المستشار بالديوان الملكي وأمين عام الأمانة السعودية في مجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي .كما يضم الوفد المرافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ ثامر نصيف ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر الرشيد ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان الطبيشي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين رياض الخنيني.// انتهى //14:53ت م0129

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