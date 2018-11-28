السعودية اليوم / الأمير فيصل بن خالد يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين بتعليم عسير

أبها 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، أن أبناء وفتيات الوطن هم الاستثمار الحقيقي، ويجب أن يولوا عناية بالغة ليكونوا على مستوى عال من الوعي والإدراك، والعلم ، ليواجهوا متغيرات العصر ويحققوا طموحات أمتهم.وأشار سموه خلال رعايته اليوم, لحفل تكريم ٤٩٥ متفوقاً ومتميزا سلوكياً في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير إلى أن العناية بالمتفوقين وتكريمهم ودعمهم واجب وطني، وبادرة يجب على الجميع العناية بها لدفع عجلة التنافس والإشادة بالتميز والمتميزين وحثهم على بذل المزيد من العطاء، مقدماً شكره وتقديره لمدير عام التعليم في المنطقة جلوي آل كركمان، ومنسوبي ومنسوبات الإدارة العامة لقاء جهودهم، متمنياً للجميع التوفيق في وطن الخير والعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذان يسعيان لنهضة الوطن وتقدمه.وتضمن الحفل مسيرة للطلاب المتفوقين، وفيلم بعنوان "حديث القمة" من إعداد إدارة التوجيه والإرشاد ، ثم قدم عدد من طلاب المنطقة أوبريتاً وطنياً بعنوان " همم وقمم".من جهته, رفع مدير عام التعليم في كلمة له بهذه المناسبة، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير، على دعمه الدائم لبرامج التعليم، وعنايته الخاصة بالمتفوقين والمتميزين من الطلاب، مشيراً إلى أن هذه الرعاية الكريمة دليل على هذا الدعم الذي يأتي امتداداً لما يحظى به قطاع التعليم في هذا الجزء الغالي من الوطن من لدن القيادة الرشيدة ، ومن سمو أمير المنطقة التي أصبح أثرها واضح بدليل النجاحات التي تتحقق يوماً بعد آخر على مستوى الوطن ، فلا يكاد تمر مناسبة وطنية للتعليم إلا وأبناء تعليم عسير يتسنمون المراتب العليا فيها .وأضاف أن العدد الكبير من المكرمين اليوم الذي يلامس 500 طالب ومثلهم في تعليم البنات ما هو إلا نتاج هذا الدعم والمساندة من قبل قادة البلاد - أيدهم الله - الذين يقودون مشروع التحول الوطني، وتنمية الإنسان من خلال الاستثمار في التعليم باعتباره محركاً للتنمية، وأداة رئيسة من أدوات التحول، مشيراً إلى أن تعليم المنطقة يسعى لإحداث نقلة نوعية في تعلم الطلاب والطالبات، بحيث ينتقل التركيز فيها إلى نقاط القوة بدلاً من نقاط الضعف، بالإضافة إلى الاستمرار في غرس مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته، وتعزيز الطلاب وصون أفكارهم ليكونوا قادرين على الدفاع عن وطنهم ومقدراتهم.وشهد الاحتفال كلمة للطلاب المتفوقين ألقاها نيابة عنهم الطالب خالد بن محمد الشهري ، قدم فيها الشكر لسمو أمير المنطقة على رعايته الكريمة للحفل ودعمه الكبير، ولتعليم المنطقة على تقدير جهودهم وتحفيزهم ، ولمعلميهم وأولياء أمورهم الذين كان لهم أبلغ الأثر في الأخذ بأيديهم إلى منصات التتويج ، كما تشرف الطلاب المشاركون في الاحتفال بالسلام على سمو أمير منطقة عسير .وفي ختام الحفل, تسلم سمو الأمير فيصل بن خالد هدية تذكارية لرعايته وتشريفه للاحتفال قدمها مدير عام التعليم بالمنطقة ، كما جرى تكريم الشركة الراعية للحفل .// انتهى //14:49ت م0126