شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ينوه بإبراز المقوّمات السياحية في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء، رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد والوفد المرافق له الذين قدموا لسموه تقريراً عن إنجازات المنظمة والذي تضمن العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة لكافة فئات المجتمع .

كما اطلع سموه على أنشطة وبرامج التطوير في المنظمة والتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية كما جرى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالسياحة بالمنطقة.

وأكد سموه على أهمية التعاون بين المنظمة وكافة الجهات المعنية بالمنطقة لإبراز الوجه الحقيقي للسياحة في المنطقة الشرقية وما تحتوي عليه من مقومات سياحية متنوعة في كافة محافظاتها في ظل ما تلقاه المنطقة وكافة مناطق المملكة من دعم واهتمام من حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله.

حضر الاستقبال مستشار الأمن السياحي أمين سر هيئة التحكيم بالمنظمة اللواء الدكتور محمد الحارثي ، والأمين العام المساعد للفعاليات والإعلام الأستاذ وليد علي الحناوي ، ومستشار الرئيس لشؤون التدريب الدكتور أحمد أبو عامر ، ومدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان ومدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور سالم العنيزي .