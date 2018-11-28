شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يفتتح مؤتمر «ظهران ديرما 2018» والان نبدء بالتفاصيل

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء أمس، مؤتمر ومعرض الظهران الأول لأمراض الجلدية والتجميل (ظهران ديرما2018) والذي يعقد في مدينة الظهران لمدة ثلاثة أيام.

وتأتي أهمية هذا المؤتمر والذي انطلق تحت شعار " العناية الجلدية للجميع " ليستعرض آخر ما توصل إليه المبدعون في عالم الجلد والتجميل من اكتشافات و ابتكارات في مجالات طب الجلد، والعلاج بالليزر و جراحات التجميل.

وأوضحت الدكتورة سميرة بنت منصور الخنيزي رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر خلال كلمتها أهمية المؤتمر الكبيرة في إثراء مجال طب الجلد والتجميل في المملكة العربية السعودية ، و تزامناً مع الإعلان عن تنظيم المؤتمر فقد تم إطلاق مشروع "أفضل أطباء الجلدية في المملكة العربية السعودية"، والذي تم توجيه الدعوة من خلاله إلى المهتمين بالأمراض الجلدية في المملكة للمشاركة بأبحاثهم المميزة،

فيما قدم رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور توفيق بن أحمد خوجه كلمته شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية حفظه الله على رعايته لهذا المنتدى والتي تدل على حرص القيادة الحكيمة على النهضة السعودية الشاملة وفي مقدمتها النهضة الصحية الهادفة إلى بناء مجتمع سعودي/ خليجي/ عربي صحي وسليم والتي هي من أهم بنود الرؤية الوطنية 2030.

كما بين في كلمته أن هذا المؤتمر قام بتضافر جهود فريق عمل مخلص مبدع متميز ومتمكن من كافة التخصصات التي تخدم هذا المؤتمر وقد تم الاعداد لهذا المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه بالمملكة العربية السعودية قرابة العام من تنسيق وتنفيذ حيث يشارك في هذا المؤتمر متحدثين محليين واقليميين.

وفي ختام حفل افتتاح المؤتمر كرم سموه الجهات الداعمة والمشاركة والمتحدثين ، فيما قدم رئيس المؤتمر هدية تذكارية لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.