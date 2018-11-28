شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: نهدف لتطوير جيل تقني رائد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كرم وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحه، وذلك تقديراً لجهود وحدة التحول الرقمي في مشروع تطوير المهارات الرقمية للمعلمين ومساهمتهم في تغيير وتحسين مناهج التعليم والتدريب للمعلمات والمعلمات في المملكة.

وقال وزير الاتصالات عبدالله السواحه إننا نحتفل اليوم بـ150 معلما ومعلمة اجتازوا برنامج تطوير المهارات الرقمية من كامبريدج ونهدف من خلال المعلم إلى تطوير جيل تقني رائد.