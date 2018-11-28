شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع مساعدات إيوائية للمتضررين في الجوف.. و16 طن سلال غذائية في 8 قرى بحجة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجوف، حجة)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الأربعاء)، المساعدات الإيوائية في قرى «اليتمة - الهضبة - عفي - المتن - المحير - السوق - الملتقى - المعاطرة - الإسراع - الحرج»، التابعة لمديرية الخب والشعف في محافظة الجوف، اشتملت على 150 خيمة و900 بطانية و300 بساط، استفاد منها 900 فرد.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الثلاثاء)، 16 طناً من السلال الغذائية و147 خيمة في 8 قرى تابعة لمديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة، استفاد من التوزيع 2160 فردا.

ويأتي التوزيع امتدادا للمساعدات والمشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني في جميع المحافظات اليمنية دون تمييز، التي بلغت حتى الآن 294 مشروعاً.