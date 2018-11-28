شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لباكستاني هرّب كمية من الهيروين المخدّر في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في محافظة جدة، بحق شاكر الله رحمان الله (باكستاني الجنسية) لقيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.