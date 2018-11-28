شكرا لقرائتكم خبر عن القتل حداً لمواطن أنهى حياة كندي طعناً وخنقاً في جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الأربعاء) بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً في نافع بن مهدي بن نافع المرحبي (سعودي الجنسية)، لإقدامه على قتل فرانسيس كيونغ (كندي الجنسية)، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات والتسبب في إصابته ما أدى لإضعاف مقاومته ومن ثم خنقه حتى أزهق روحه، وسلب هاتفه الجوال والتصرف فيه بالبيع، والاستيلاء على سيارته.

وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية بمحافظة جدة صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً للغيلة، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.