شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يرعى فعاليات ملتقى التوأمة والحلول الإلكترونية بمدارس الحد الجنوبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبير عباس (جازان)

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، فعاليات ملتقى التوأمة والحلول الإلكترونية لإدارات التعليم في الحد الجنوبي والمعرض المصاحب، الذي ينظمه مركز الدعم والتعليم الفني لإدارات التعليم في الحد الجنوبي بوزارة التعليم، الذي تستضيفه إدارة تعليم صبيا وذلك بفندق راديسون بلو بجازان.

ودشن أمير منطقة جازان في مستهل الفعاليات المعرض المصاحب للملتقى، وتجول الحضور في أقسام المعرض الذي شاركت فيه شركة تطوير للخدمات التعليمية وخمس إدارات تعليمية تمثل إدارات الحد الجنوبي «جازان ونجران وسراة عبيدة وظهران الجنوب» إضافة إلى تعليم صبيا، والتقى عددا من أبناء وبنات الشهداء المشاركين في الملتقى.

إثر ذلك، بدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير التعليم بمحافظة صبيا ضيف الله بن علي الحازمي، كلمة ثمن من خلالها رعاية أمير منطقة جازان لملتقى التوأمة والحلول الإلكترونية عاداً رعاية أمير المنطقة الداعم الحقيقي لأنشطة وبرامج الإدارة.

وأفاد بأن فعاليات على مدى يومين تهدف إلى التعريف بواقع العملية التعليمية في مدارس التوأمة، ورصد الصعوبات التي تواجهها، ووضع الحلول المناسبة لها، إضافةً إلى تعزيز واقع التعليم الإلكتروني، وإبراز تجارب البدائل التعليمية لتعميم الإفادة منها في مدارس التوأمة، علاوة على استعراض فرص الشراكة مع مختلف الشركات الرائدة في مجال الخدمات التعليمية من خلال استضافة أكثر من 350 مشاركاً ومشاركة، وتقديم العديد من أوراق العمل المتخصصة خلال الملتقى.

وبين أن عدد مدارس التوأمة في إدارات التعليم في الحد الجنوبي يبلغ أكثر من 1012 مدرسة، فيما يبلغ عدد الطلاب والطالبات ما يزيد على 170.000 طالب وطالبة يقوم بتعليمهم 16700 معلم ومعلمة.

وتضمن الحفل قصيدة شعرية والعديد من الفقرات الترحيبية والإنشادية، والعروض المرئية التي تبرز جهود وزارة التعليم ممثلة بإدارات التعليم بالحد الجنوبي، سعياً لتوفير الأجواء التربوية المناسبة لطلاب وطالبات مدارس الحد الجنوبي، ونجاح العملية التعليمية وفق الخطط والبرامج التي أعدتها الوزارة إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وفي ختام الحفل، سلم راعي الحفل الشهادات التقديرية للجهات الراعية والداعمة والمتعاونة مع مدارس التوأمة، فيما تسلم أمير جازان هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وأعرب أمير منطقة جازان عن سعادته برعاية الحفل، وما تضمنه من فقرات وبرامج تعريفية بمدارس الحد الجنوبي والجهود التي تبذلها إدارات التعليم بالحد الجنوبي والمدارس التابعة لها لخدمة أبناء وبنات محافظات ومراكز وقرى الحد الجنوبي.

وأكد الأمير محمد بن ناصر أهمية الملتقى والأهداف التي يسعى لتحقيقها للتعريف بواقع العملية التعليم بمدارس التوأمة بالحد الجنوبي ورصد الصعوبات والمشكلات التي تواجه العمل المدرسي بها ومدى الاستفادة منها.