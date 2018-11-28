شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية الربيعة.. «الصحة» تبرم 3 مذكرات تفاهم مع أمانة جدة وجامعاتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

تحت رعاية وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وقعت صحة جدة صباح اليوم (الأربعاء) بمستشفى شرق جدة العام، عدداً من اتفاقيات الشراكة المجتمعية، ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية، بهدف استثمار التعاون للرقي في تقديم الفعاليات والأنشطة التي تهدف لرفع مستوى الوعي الصحي والمساهمة في تنفيذ المشاريع التي تحتاج دعماً من الجانبين.

ووقع مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ومدير جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم الحميدان ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل بن مسفر السيالي مذكرتي تفاهم شملتا تفعيل التدريب والتطوير المشترك للاستفادة المثلى من مستشفيات صحة جدة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية لأغراض التدريب وبرامج الدراسات العليا وبرامج التعليم الطبي المستمر، وتشجيع بناء شراكات علمية وبحثية بين الجامعتين وصحة جدة.

كما تتضمن المذكرة الاستعانة بخدمات أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والعلوم الطبية الأخرى، في تقديم الخدمات الصحية والطبية إما بشكل تفرغ جزئي أو تفرغ كامل في مختلف مرافق الشؤون الصحية بمحافظة جدة، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية في الأقسام والتخصصات الطبية، كما تتضمن المذكرة أوجه التعاون بين مستشفيات صحة جدة وكليات الطب والكليات الصحية الأخرى، في إجراء البحوث العلمية والسريرية والدراسات المشتركة وتبادل المعلومات.

من جانب آخرK وقع الدكتور السيالي ووكيل أمانة جدة محمد الغامدي وبحضور أمين محافظة جدة المهندس صالح بن علي التركي، مذكرة تفاهم وتعاون ركزت على العديد من المحاور بغرض تفعيل الأهداف المشتركة بين الجهتين، لخدمة المجتمع السعودي في قطاع الصحة وفق أعلى المعايير، واشتملت المذكرة على تفعيل الخدمات الاجتماعية والصحية من خلال برامج التنمية والأنشطة التي تخدم فئات المجتمع المختلفة، إضافة إلى تفعيل المشاركة المجتمعية خلال الأيام الصحية العالمية في الميادين العامة، ومعالم المدينة واستخدام المماشي لتفعيل البرامج التوعوية، وأيضاً المذكرة أيضاً التعاون فيما يخص ربط صرف المياه الجوفية الخاصة بكل مستشفى على شبكة السيول والأمطار التابعة لأمانة جدة، والتعاون في إطلاق التيار الكهربائي للمراكز التي تم الانتهاء من إنشائها، إضافة إلى التعاون والمشاركة في القضاء على نواقل المرض، وأن يمثل الصحة عضو في اللجنة الاستكشافية الحشرية داخل الأمانة.