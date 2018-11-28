شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تقدم 50 مليون دولار لوكالة الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم (الأربعاء) تقديم 50 مليون دولار إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك من خلال توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مذكرة تعاون مع الوكالة لدعم اللاجئين الفلسطينيين. أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم (الأربعاء) تقديم 50 مليون دولار إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وذلك من خلال توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مذكرة تعاون مع الوكالة لدعم اللاجئين الفلسطينيين. وأعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله الربيعة في مؤتمر صحفي في الرياض مع مفوض عام الأونروا بيار كرانبول تقديم مبلغ 50 مليون دولار للوكالة التي تعاني من أزمة تمويل. وأكد الربيعة أن المملكة تعد ثاني أكبر مانح لوكالة الأونروا.



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