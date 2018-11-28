القتل تعزيرا لوافد أخفى الهيروين داخل أحشائه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ جدة نفذ حكم القتل تعزيرا اليوم في وافد باكستاني بمحافظة جدة هرب كمية من الهيروين داخل أحشائه. وذكرت وزارة الداخلية في بيانها أنه جرى القبض على شاكر الله رحمان الله عند ضلوعه في تهريب كمية من الهيروين، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله تعزيرا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا.



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