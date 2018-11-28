ولي العهد يصل الأرجنتين مترئسا وفد المملكة المشارك بقمة العشرين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية الأرجنتين لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وفقا لما أعلنه الديوان الملكي في بيان اليوم.



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