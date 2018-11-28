"إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات إيوائية في "الجوف" اليمنية

محمد بن مسعود - الدمام - قدّم 16 طناً من السلال الغذائية للمستفيدين في 8 قرى داخل "حجة"

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، المساعدات الإيوائية في قرى: (اليتمة، الهضبة، عفي، المتن، المحير، السوق، الملتقى، المعاطرة، الإسراع، الحرج)، التابعة لمديرية الخب والشعف في محافظة الجوف.

واشتملت المساعدات على 150 خيمة، و900 بطانية، و300 بساط، وقد استفاد منها 900 فرد.

من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 16 طناً من السلال الغذائية، و147 خيمة في ثماني قرى تابعة لمديريتيْ حيران وحرض بمحافظة حجة، واستفاد من التوزيع 2160 فرداً.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة؛ ممثلة في المركز، للشعب اليمني، والتي بلغت حتى الآن 294 مشروعاً.