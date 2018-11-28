- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع "إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات إيوائية في "الجوف" اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، المساعدات الإيوائية في قرى: (اليتمة، الهضبة، عفي، المتن، المحير، السوق، الملتقى، المعاطرة، الإسراع، الحرج)، التابعة لمديرية الخب والشعف في محافظة الجوف.
واشتملت المساعدات على 150 خيمة، و900 بطانية، و300 بساط، وقد استفاد منها 900 فرد.
من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 16 طناً من السلال الغذائية، و147 خيمة في ثماني قرى تابعة لمديريتيْ حيران وحرض بمحافظة حجة، واستفاد من التوزيع 2160 فرداً.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة؛ ممثلة في المركز، للشعب اليمني، والتي بلغت حتى الآن 294 مشروعاً.
"إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات إيوائية في "الجوف" اليمنيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-28
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، المساعدات الإيوائية في قرى: (اليتمة، الهضبة، عفي، المتن، المحير، السوق، الملتقى، المعاطرة، الإسراع، الحرج)، التابعة لمديرية الخب والشعف في محافظة الجوف.
واشتملت المساعدات على 150 خيمة، و900 بطانية، و300 بساط، وقد استفاد منها 900 فرد.
من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 16 طناً من السلال الغذائية، و147 خيمة في ثماني قرى تابعة لمديريتيْ حيران وحرض بمحافظة حجة، واستفاد من التوزيع 2160 فرداً.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة؛ ممثلة في المركز، للشعب اليمني، والتي بلغت حتى الآن 294 مشروعاً.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
02:03 PM
قدّم 16 طناً من السلال الغذائية للمستفيدين في 8 قرى داخل "حجة"
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، المساعدات الإيوائية في قرى: (اليتمة، الهضبة، عفي، المتن، المحير، السوق، الملتقى، المعاطرة، الإسراع، الحرج)، التابعة لمديرية الخب والشعف في محافظة الجوف.
واشتملت المساعدات على 150 خيمة، و900 بطانية، و300 بساط، وقد استفاد منها 900 فرد.
من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 16 طناً من السلال الغذائية، و147 خيمة في ثماني قرى تابعة لمديريتيْ حيران وحرض بمحافظة حجة، واستفاد من التوزيع 2160 فرداً.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة؛ ممثلة في المركز، للشعب اليمني، والتي بلغت حتى الآن 294 مشروعاً.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات إيوائية في "الجوف" اليمنية ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن "إغاثي الملك سلمان" يوزع مساعدات إيوائية في "الجوف" اليمنية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .