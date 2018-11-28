"مكافحة التبغ" بالطائف تضبط منتجات تشكّل خطورة على متعاطيها

محمد بن مسعود - الدمام - خلال جولات عدة أغلقت خلالها محال وحرّرت تعهدات على المخالفين

نجحت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف، في ضبط مُنتجات متنوعة من التبغ، تُباع بداخل محال لبيع الجراك والمعسل، مخالفةً لنظام مكافحة التدخين، حيث تُشكل خطورة مباشرة على صحة مَن يتعاطاها.

ونفّذت اللجنة جولات عدة تمّ خلالها إغلاق محال وأخذ تعهدات على مُلاكها.