6 مشاريع.. "صحة الرياض" تُكَرّم المنشآت الصحية الفائزة بجائزة التميز

محمد بن مسعود - الدمام - مدير الشؤون الصحية أكّد أهمية نشر ثقافة الجودة وتحفيز العاملين

أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري، أهمية نشر ثقافة الجودة، وتحفيز العاملين، وضمان استمرارية العمل على مثل هذه البرامج داخل منشآت القطاع الصحي.

وأضاف الدكتور الدوسري أن الهدف الأسمى من مثل هذه البرامج، هو ضمان جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتلبية احتياجاتهم.

ولفت إلى أن "صحة الرياض" تسعى جاهدة لتحقيق أهداف وتطلعات القائمين على القطاع الصحي بالمملكة وتوجهاتهم الاستراتيجية في مجال الجودة، وسلامة المرضى، وأن هناك الكثير من المبادرات ومشاريع التحسين على مستوى "صحة الرياض" والمنشآت الصحية التابعة لها، وذكَر أن تشجيع مثل هذه المبادرات وإبرازها مهم جداً؛ لضمان نجاحها واستمرارية العمل بها؛ بل وإمكانية تعميمها والاستفادة من التجربة بشكل أوسع في منشآت أخرى.

وكان مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة قد سلّم ستة مشاريع جائزة الجودة؛ وذلك خلال حفل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بيوم الجودة تحت شعار "الجودة مسألة ثقة"؛ حيث حقق المركز الأول مجمع الأمل للصحة النفسية، والمركز الثاني مستشفى الدوادمي، والمركز الثالث مستشفى حوطة بني تميم، والمركز الرابع مستشفى وثيلان؛ أما فيما يخص الخدمات الإدارية؛ فقد تم منح إدارة شؤون المستشفيات جائزة الجودة عن برنامج "وضوح".

كما تم تكريم مركز الأسنان التخصصي بجائزة التميز، عن تجربته في تقليل الحالات المحولة والمرفوضة في المركز؛ حيث واصل مركز طب الأسنان التخصصي، بشرق مدينة الرياض، تقديم خدمات الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية، في مجال طب وجراحة الفم والأسنان للمرضى والمراجعين؛ حيث استفاد من خدماته (24000) مراجع خلال الربع الأول من هذا العام 2018م؛ مقارنة بـ(15000) مراجع للفترة نفسها من العام الماضي 2017م بزيادة 60%؛ وذلك بعد تطبيق تجربته الفائزة في جائزة التميز بالجودة.

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم المالكي مدير إدارة الجودة قائلاً: إنه تم اختيار أفضل المشاريع من قِبَل اللجنة التي تتولى تقييم برامج التحسين بـ"صحة الرياض"، وتم تقييم المشاركات وفقاً لضوابط علمية مدروسة تُركّز على كيفية اختيار المشاريع والفِرَق العاملة والمنهجية المستخدمة في التحسين، واستخدام أدوات الجودة، بالإضافة إلى مدى فعالية الإجراءات التصحيحية والحلول، وضمان استمرارية النجاحات المتحققة، وانعكاسها على جودة الأداء وتحسين الخدمة المقدمة للمريض وتلبية احتياجاته.