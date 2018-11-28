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انت الان تتابع جدة تشهد تنفيذ شرع الله في "شاكر رحمان" والداخلية تتوعد بالعقاب الشرعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب كمية من الهيروين المخدر في محافظة جدة.
وقالت "الداخلية" في بيانها: قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقَتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
وأضافت: تم القبض على المدعو "شاكر الله رحمان الله"، باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعاً.
واستطردت الوزارة في بيانها: تم تنفيذ حكم القتل في الجاني "شاكر الله رحمان الله"، اليوم الأربعاء 20/ 3/ 1440هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
واختتم البيان بالقول: وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
جدة تشهد تنفيذ شرع الله في "شاكر رحمان" والداخلية تتوعد بالعقاب الشرعيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-28
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب كمية من الهيروين المخدر في محافظة جدة.
وقالت "الداخلية" في بيانها: قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقَتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
وأضافت: تم القبض على المدعو "شاكر الله رحمان الله"، باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعاً.
واستطردت الوزارة في بيانها: تم تنفيذ حكم القتل في الجاني "شاكر الله رحمان الله"، اليوم الأربعاء 20/ 3/ 1440هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
واختتم البيان بالقول: وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
01:41 PM
مُدان باكستاني الجنسية.. الحُكم أيدته "الاستئناف" و"العليا" وصدر أمر ملكي بإنفاذه
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهرب كمية من الهيروين المخدر في محافظة جدة.
وقالت "الداخلية" في بيانها: قال الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يُقَتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
وأضافت: تم القبض على المدعو "شاكر الله رحمان الله"، باكستاني الجنسية، عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تَقرر شرعاً.
واستطردت الوزارة في بيانها: تم تنفيذ حكم القتل في الجاني "شاكر الله رحمان الله"، اليوم الأربعاء 20/ 3/ 1440هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
واختتم البيان بالقول: وزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
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المصدر : الخليج 365
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