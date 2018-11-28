الديوان الملكي يعلن وصول ولي العهد إلى "بيونس آيرس"

محمد بن مسعود - الدمام - لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة مجموعة العشرين

أعلن الديوان الملكي وصول ولي العهد إلى بيونس آيرس؛ لحضور قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية.

وصدر عن الديوان الملكي، اليوم، البيان التالي:

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى جمهورية الأرجنتين؛ لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

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ولي العهد يصل إلى الأرجنتين لحضور اجتماعات قمة الـ 20

وصل ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى الأرجنتين، لحضور اجتماعات قمة العشرين.

وكان ولي العهد، وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، قد قام بجولةٍ عربية خلال الأيام الماضية شملت البحرين والإمارات ومصر وتونس.

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الرياض