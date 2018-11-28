- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
انت الان تتابع محافظ شقراء يدشّن نثر بذور النباتات والأشجار في متنزه "الجرعاء" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
دشّن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ صباح اليوم، نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية في متنزه الجرعاء بالقرائن جنوبي محافظة شقراء.
وشارك في الفعاليات مدير الزراعة بمحافظة شقراء المهندس دغيم النومسي؛ ورئيس مركز غسلة علي العمار؛ ورئيس مركز الوقف أحمد المعيقل؛ ورئيس بلدية شقراء المهندس عبدالله الحربي؛ ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان؛ وعدد من الأهالي وطلاب المدارس ومشرفيهم.
بدأ البرنامج بكلمة لمحافظ شقراء، حثّ فيها الطلاب والحضور على ضرورة المحافظة على البيئة، وقال: الإسلام حثّ على الاعتناء بالنظافة العامة في المرافق والطرقات، إضافة إلى النظافة الشخصية في المنزل والسيارة والمدرسة.
وأضاف: قلة الاعتناء بهذه الناحية قد تنعكس بشكل سلبي على البيئة المحيطة، فمن لا يستطيع الحفاظ على نظافته لن يكون قادراً على الحفاظ على نظافة البيئة من حوله.
بعد ذلك، قام المحافظة بمشاركة الحضور في نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية في مساحات شاسعة بمتنزه الجرعاء بالقرائن.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت بدء أسبوع مكثف لنثر بذور النباتات والأشجار الرعوية في 15 موقعاً بمنطقة الرياض خلال الفترة من 25 حتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة الجمعيات البيئية، والروابط الخضراء، والأهالي، وطلاب المدارس.
وقالت الوزارة: المبادرة تأتي بهدف إحياء الغطاء النباتي، وتوفير مساحات خضراء تكافح التصحر، والتوعية بأهمية التشجير، وندعو الأهالي في محافظات الرياض كافة لمشاركة الجهات الحكومية وطلاب المدارس في هذه الفعالية المهمة.
محافظ شقراء يدشّن نثر بذور النباتات والأشجار في متنزه "الجرعاء"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28
دشّن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ صباح اليوم، نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية في متنزه الجرعاء بالقرائن جنوبي محافظة شقراء.
وشارك في الفعاليات مدير الزراعة بمحافظة شقراء المهندس دغيم النومسي؛ ورئيس مركز غسلة علي العمار؛ ورئيس مركز الوقف أحمد المعيقل؛ ورئيس بلدية شقراء المهندس عبدالله الحربي؛ ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان؛ وعدد من الأهالي وطلاب المدارس ومشرفيهم.
بدأ البرنامج بكلمة لمحافظ شقراء، حثّ فيها الطلاب والحضور على ضرورة المحافظة على البيئة، وقال: الإسلام حثّ على الاعتناء بالنظافة العامة في المرافق والطرقات، إضافة إلى النظافة الشخصية في المنزل والسيارة والمدرسة.
وأضاف: قلة الاعتناء بهذه الناحية قد تنعكس بشكل سلبي على البيئة المحيطة، فمن لا يستطيع الحفاظ على نظافته لن يكون قادراً على الحفاظ على نظافة البيئة من حوله.
بعد ذلك، قام المحافظة بمشاركة الحضور في نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية في مساحات شاسعة بمتنزه الجرعاء بالقرائن.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت بدء أسبوع مكثف لنثر بذور النباتات والأشجار الرعوية في 15 موقعاً بمنطقة الرياض خلال الفترة من 25 حتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة الجمعيات البيئية، والروابط الخضراء، والأهالي، وطلاب المدارس.
وقالت الوزارة: المبادرة تأتي بهدف إحياء الغطاء النباتي، وتوفير مساحات خضراء تكافح التصحر، والتوعية بأهمية التشجير، وندعو الأهالي في محافظات الرياض كافة لمشاركة الجهات الحكومية وطلاب المدارس في هذه الفعالية المهمة.
28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440
01:08 PM
أكد حرص الإسلام على الاعتناء بالنظافة العامة في المرافق والطرقات
دشّن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ صباح اليوم، نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية في متنزه الجرعاء بالقرائن جنوبي محافظة شقراء.
وشارك في الفعاليات مدير الزراعة بمحافظة شقراء المهندس دغيم النومسي؛ ورئيس مركز غسلة علي العمار؛ ورئيس مركز الوقف أحمد المعيقل؛ ورئيس بلدية شقراء المهندس عبدالله الحربي؛ ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان؛ وعدد من الأهالي وطلاب المدارس ومشرفيهم.
بدأ البرنامج بكلمة لمحافظ شقراء، حثّ فيها الطلاب والحضور على ضرورة المحافظة على البيئة، وقال: الإسلام حثّ على الاعتناء بالنظافة العامة في المرافق والطرقات، إضافة إلى النظافة الشخصية في المنزل والسيارة والمدرسة.
وأضاف: قلة الاعتناء بهذه الناحية قد تنعكس بشكل سلبي على البيئة المحيطة، فمن لا يستطيع الحفاظ على نظافته لن يكون قادراً على الحفاظ على نظافة البيئة من حوله.
بعد ذلك، قام المحافظة بمشاركة الحضور في نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية في مساحات شاسعة بمتنزه الجرعاء بالقرائن.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت بدء أسبوع مكثف لنثر بذور النباتات والأشجار الرعوية في 15 موقعاً بمنطقة الرياض خلال الفترة من 25 حتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة الجمعيات البيئية، والروابط الخضراء، والأهالي، وطلاب المدارس.
وقالت الوزارة: المبادرة تأتي بهدف إحياء الغطاء النباتي، وتوفير مساحات خضراء تكافح التصحر، والتوعية بأهمية التشجير، وندعو الأهالي في محافظات الرياض كافة لمشاركة الجهات الحكومية وطلاب المدارس في هذه الفعالية المهمة.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، محافظ شقراء يدشّن نثر بذور النباتات والأشجار في متنزه "الجرعاء" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شقراء يدشّن نثر بذور النباتات والأشجار في متنزه "الجرعاء" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .