محافظ شقراء يدشّن نثر بذور النباتات والأشجار في متنزه "الجرعاء"

محمد بن مسعود - الدمام - أكد حرص الإسلام على الاعتناء بالنظافة العامة في المرافق والطرقات

دشّن محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ صباح اليوم، نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية في متنزه الجرعاء بالقرائن جنوبي محافظة شقراء.

وشارك في الفعاليات مدير الزراعة بمحافظة شقراء المهندس دغيم النومسي؛ ورئيس مركز غسلة علي العمار؛ ورئيس مركز الوقف أحمد المعيقل؛ ورئيس بلدية شقراء المهندس عبدالله الحربي؛ ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان؛ وعدد من الأهالي وطلاب المدارس ومشرفيهم.

بدأ البرنامج بكلمة لمحافظ شقراء، حثّ فيها الطلاب والحضور على ضرورة المحافظة على البيئة، وقال: الإسلام حثّ على الاعتناء بالنظافة العامة في المرافق والطرقات، إضافة إلى النظافة الشخصية في المنزل والسيارة والمدرسة.

وأضاف: قلة الاعتناء بهذه الناحية قد تنعكس بشكل سلبي على البيئة المحيطة، فمن لا يستطيع الحفاظ على نظافته لن يكون قادراً على الحفاظ على نظافة البيئة من حوله.

بعد ذلك، قام المحافظة بمشاركة الحضور في نثر بذور النباتات والأشجار الرعوية في مساحات شاسعة بمتنزه الجرعاء بالقرائن.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت بدء أسبوع مكثف لنثر بذور النباتات والأشجار الرعوية في 15 موقعاً بمنطقة الرياض خلال الفترة من 25 حتى 29 نوفمبر الجاري، وذلك بمشاركة الجمعيات البيئية، والروابط الخضراء، والأهالي، وطلاب المدارس.

وقالت الوزارة: المبادرة تأتي بهدف إحياء الغطاء النباتي، وتوفير مساحات خضراء تكافح التصحر، والتوعية بأهمية التشجير، وندعو الأهالي في محافظات الرياض كافة لمشاركة الجهات الحكومية وطلاب المدارس في هذه الفعالية المهمة.