السعودية اليوم / مقتل 28 مسلحًا في عمليات أمنية بأفغانستان

عام / مقتل 28 مسلحًا في عمليات أمنية بأفغانستان
ننكارهار 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس
قُتل اليوم 28 مسلحا على الأقل، خلال عمليات منفصلة نفذتها قوات أفغانية وأمريكية بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان وإقليم كابيسا شمال شرق البلاد.
وأفاد فيلق سلاب 201، التابع للجيش الأفغاني في بيان نشرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء أن قوات أفغانية وأمريكية نفذت بشكل مشترك عملية خاصة بمنطقة أشين أمس الأول الإثنين، مما أسفر عن مقتل 19 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي على الأقل، مشيراً إلى أن القوات الأفغانية في مطار ننكارهار نفذت عملية خاصة بمنطقة "شيرزاد" مما أسفر عن مقتل ثمانية على الأقل من مسلحي طالبان.
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13:48ت م
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