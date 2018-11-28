السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية

لندن 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم إعلان وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند أن جميع طرق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستؤثر سلبيا على الاقتصاد البريطاني.ولفتت الصحف إلى قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قد يلغي اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اشتباك بحري بين روسيا وأوكرانيا.وتناولت الصحف بدء أعمال جولة أستانا 11 صباح اليوم باجتماعات ثنائية بين الوفود المشاركة حيث أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستافان ديمستورا سيعقد اجتماعاً لرؤساء الوفود المشاركة للوصول إلى تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام.وسلطت الضوء على تأكيد مسؤولون أفغان إن خمسة عشر مدنياً على الأقل قتلوا في ضربة جوية استهدفت مواقع لحركة طالبان في ولاية هلمند جنوبي البلاد.وأشارت إلى تأكيد وزارة الصحة الفلسطينية إصابة أربعة فلسطينيين، بينهم طفلة وإمرأة، في انفجار وقع في منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.// انتهى //13:41ت م0098