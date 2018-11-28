السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 16 طنًا من السلال الغذائية في 8 قرى في مديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة



حجة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 16 طنًا من السلال الغذائية و 147 خيمة في 8 قرى تابعة لمديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة، استفاد من التوزيع 2160 فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعًا.

// انتهى //

13:37ت م

0096



حجة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 16 طنًا من السلال الغذائية و 147 خيمة في 8 قرى تابعة لمديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة، استفاد من التوزيع 2160 فرد.ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 294 مشروعًا.// انتهى //13:37ت م0096

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