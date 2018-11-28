السعودية اليوم / الخارجية البحرينية تدين حادث انفجار عبوة ناسفة في ولاية غزني بأفغانستان

المنامة 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسأدانت وزارة الخارجية في مملكة البحرين حادث انفجار عبوة ناسفة في ولاية غزني الأفغانية ،الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود الأمريكيين، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم تضامن مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها التام لجهودها الرامية لمكافحة العنف والإرهاب، وتعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشددة على موقف مملكة البحرين الثابت المناهض لكل صور العنف والتطرف والإرهاب والداعي لضرورة تكاتف الجهود الهادفة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة وتجفيف منابع تمويلها والتصدي لكل من يدعمها أو يمولها.// انتهى //13:35ت م0094