السعودية اليوم / الديوان الملكي: سمو ولي العهد يصل الأرجنتين

عام / الديوان الملكي: سمو ولي العهد يصل الأرجنتين

بيونس آيرس 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

" بيان من الديوان الملكي "

وصل صاحب السمو الملكي الأمير

حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،.

// انتهى //

13:34ت م

0093



بيونس آيرس 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – إلى جمهورية الأرجنتين لرئاسة وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،.// انتهى //13:34ت م0093

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