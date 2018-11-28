

الجوف 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، المساعدات الإيوائية في قرى "اليتمة - الهضبة - عفي - المتن - المحير - السوق - الملتقى - المعاطرة - الإسراع - الحرج"، التابعة لمديرية الخب والشعف في محافظة الجوف، اشتملت على 150 خيمة و 900 بطانية و 300 بساط ، استفاد منها 900 فرد.

ويأتي التوزيع امتدادًا للمساعدات التي يقدمها المركز في جميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

// انتهى //

13:33ت م

0092



الجوف 20 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 28 نوفمبر 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، المساعدات الإيوائية في قرى "اليتمة - الهضبة - عفي - المتن - المحير - السوق - الملتقى - المعاطرة - الإسراع - الحرج"، التابعة لمديرية الخب والشعف في محافظة الجوف، اشتملت على 150 خيمة و 900 بطانية و 300 بساط ، استفاد منها 900 فرد.ويأتي التوزيع امتدادًا للمساعدات التي يقدمها المركز في جميع المحافظات اليمنية دون تمييز.// انتهى //13:33ت م0092

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع المساعدات الإيوائية للمتضررين في محافظة الجوف اليمنية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .