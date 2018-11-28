السعودية | الفالح: السعودية لن تخفض إنتاج النفط وحدها.. و 2019 سيكون عاما لاستقرار السوق

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:12 مساءً, 28 نوفمبر 2018 م

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أكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن التوترات الجيوسياسية عززت التقلب في سوق النفط ، معبرا عن ثقته من أن 2019 سيكون عاما تحظى فيه السوق باستقرار كبير.

وقال الفالح إن السعودية لا يمكنها الخفض وحدها ولن تفعل بمفردها، مشيرا إلى أن المحادثات مع نيجيريا مهمة قبيل اجتماع أوبك الأسبوع المقبل.

وأكد وزير الطاقة، أن “تركيزنا سينصب مجددا على العوامل الأساسية المتمثلة في العرض والطلب والمخزونات”.