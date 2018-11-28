السعودية | السعودية ثالث دول “العشرين” في الاحتياطيات الأجنبية بـ 507.2 مليار دولار

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:51 مساءً, 28 نوفمبر 2018 م

المناطق - الرياض

تحتل السعودية المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) من حيث الاحتياطيات الأجنبية، بـ507.2 مليار دولار (1.9 تريليون ريال)، بعد كل من الصين واليابان.

ووفقا لـ”الاقتصادية”، فإن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدول مجموعة العشرين (باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي) يبلغ نحو 7.9 تريليون دولار بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وتُشكل الاحتياطيات الأجنبية للسعودية 6.4 في المائة من الاحتياطيات الإجمالية لدول المجموعة.

واحتياطيات الدول من العملات الأجنبية، تساعدها في دعم العملة المحلية، كما يمكن الاستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية للدول.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

واستثني “الاتحاد الأوروبي” من الترتيب في هذا التقرير كونه يمثل 28 دولة، بالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، فضلا عن عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة).