شكرا لقرائتكم خبر عن 5 % زيادة «الطنيات» المناولة بميناء بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام زيادة في إجمالي طنيات البضائع المناولة، خلال الربع الثالث من العام 2018م بواقع (8) ملايين طن، بنسبة زيادة بلغت 4.90%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017م والبالغة (7.6) ملايين طن.

كما حقق الميناء زيادة في إجمالي طنيات البضائع المناولة، منذ بداية العام الحالي وحتى شهر سبتمبر 2018م بواقع (23.38) مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 4.20%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والبالغة (22.43) مليون طن، وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ".

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ الساعية إلى تطوير وتنظيم أداء الأعمال بالموانئ السعودية، ورفع مستوى كفاءتها التشغيلية واللوجستية، واستغلال قدراتها وإمكاناتها؛ بما يخدم إقامة مشروعات متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ودعم بيئة الاستثمار والحركة التجارية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

ويعد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام الميناء الرئيسي للمملكة على الخليج العربي؛ والبوابة الرئيسية لدخول البضائع من مختلف أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى من المملكة، كما يُعد الميناء مركزًا متميّزًا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة مختلف البضائع لخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية وصناعة النقل البحري.