شكرا لقرائتكم خبر عن القتل حداً لجان قتل وافداً واستولى على سيارته والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل حداً في أحد الجناة في محافظة جدة، وقالت فى بيان لها :"أقدم نافع بن مهدي بن نافع المرحبي - سعودي الجنسية - على قتل فرانسيس كيونغ - كندي الجنسية -، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات والتسبب في إصابته مما أدى لإضعاف مقاومته ومن ثم خنقه حتى أزهق روحه وسلب هاتفه الجوال والتصرف فيه بالبيع، والاستيلاء على سيارته.

وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية بمحافظة جدة صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نسب إليه, ولأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض, فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً للغيلة, وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً, وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني نافع بن مهدي بن نافع المرحبي - سعودي الجنسية - اليوم، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.