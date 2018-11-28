الان تتابع ولي العهد يصل إلى الأرجنتين للمشاركة في أعمال قمة الـ20 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بوينس آيرس - الخليج 365: وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، منذ قليل، إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، للمشاركة في أعمال قمة مجموعة الـ20 الاقتصادية، التي تبدأ أعمالها بعد غد الجمعة، الموافق 30 من نوفمبر الجاري.

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل إلى الأرجنتين للمشاركة في أعمال قمة الـ20 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .