شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في تركيا: لا صحة لوجود قوات عسكرية سعودية في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

نفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية، وجود أي قوات سعودية في سورية.

وقالت السفارة في بيان لها نشرته اليوم (الأربعاء) عبر صفحتها على موقع «تويتر»: «تناقلت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أنباء حول وجود قوات عسكرية تابعة للمملكة العربية السعودية في شمال شرق سورية».

وأضاف البيان: «تؤكد السفارة أنه لا صحة لهذه الأنباء على الإطلاق، حيث لا توجد أي قوات عسكرية سعودية في سورية».

وتابعت السفارة: «كما تدعو السفارة وسائل الإعلام لتحري الدقة والنزاهة في نقل الأخبار من مصادرها الموثوقة».