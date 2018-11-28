شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في أستراليا تُحذِّر المواطنين من التقلبات الجوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) دعت سفارة المملكة العربية دعت سفارة المملكة العربية السعودية في أستراليا تنبيها جميع المواطنين والمواطنات الموجودين في أستراليا إلى توخي الحيطة والحذر نظراً للتقلبات الجوية المتوقعة اليوم (الأربعاء) 28 نوفمبر، التي قد تستمر لعدة أيام قادمة. وطالبت السفارة جميع المواطنين باتباع تعليمات الحكومة الأسترالية بهذا الشأن وعند الحاجة التواصل مع السفارة على الأرقام التالية: قسم شؤون السعوديين: 00611432257277، أو مركز الاتصال الموحد لشؤون السعوديين في الخارج: 0096692003334.



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