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محمد بن مسعود - الدمام - الربيعة: المملكة ثاني أكبر مانح للوكالة أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، تقديم 50 مليون دولار لوكالة الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين. وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: المملكة ثاني أكبر مانح لوكالة الأونروا. مركز الملك سلمان يعلن تقديم 50 مليون دولار لـ "الأونروا" لدعم اللاجئين الفلسطينيين صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-28 أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، تقديم 50 مليون دولار لوكالة الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين. وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: المملكة ثاني أكبر مانح لوكالة الأونروا. 28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440 11:38 AM الربيعة: المملكة ثاني أكبر مانح للوكالة الربيعة: المملكة ثاني أكبر مانح للوكالة أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، تقديم 50 مليون دولار لوكالة الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين. وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة: المملكة ثاني أكبر مانح لوكالة الأونروا. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، مركز الملك سلمان يعلن تقديم 50 مليون دولار لـ "الأونروا" لدعم اللاجئين الفلسطينيين ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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