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محمد بن مسعود - الدمام - من الفئة "ب" ولمدة ثلاث سنوات يحتوي المركز على 14 سريراً اعتمدت وزارة الصحة مستشفى الملك فهد بالباحة، مركزاً جراحياً لجراحة البدانة من الفئة (ب) لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 11 / 2018 م. ويحتوي المركز على 14 سريراً بما فيها غرفة العزل لخدمة جميع مرضى السمنة بالمنطقة والمناطق المجاورة، يباشرها 22 ممارساً صحياً من استشاريين وأخصائيين وطاقم تمريض. وأجريت في المركز 300 عملية سمنة وأكثر من 15 عملية بالون معدة، فيما تمّت زيادة أيام العمليات إلى ثلاثة أيام في الأسبوع من خلال تفعيل عمل الأطباء الزائرين، وجرى أخيراً استقطاب فريق طبي زائر لجراحات السمنة والبدانة يتكوّن من استشاريين لجراحة الجهاز الهضمي والبدانة.

الباحة .. "الصحة" تعتمد مستشفى الملك فهد مركزاً لجراحة البدانة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-28 اعتمدت وزارة الصحة مستشفى الملك فهد بالباحة، مركزاً جراحياً لجراحة البدانة من الفئة (ب) لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 11 / 2018 م. ويحتوي المركز على 14 سريراً بما فيها غرفة العزل لخدمة جميع مرضى السمنة بالمنطقة والمناطق المجاورة، يباشرها 22 ممارساً صحياً من استشاريين وأخصائيين وطاقم تمريض. وأجريت في المركز 300 عملية سمنة وأكثر من 15 عملية بالون معدة، فيما تمّت زيادة أيام العمليات إلى ثلاثة أيام في الأسبوع من خلال تفعيل عمل الأطباء الزائرين، وجرى أخيراً استقطاب فريق طبي زائر لجراحات السمنة والبدانة يتكوّن من استشاريين لجراحة الجهاز الهضمي والبدانة. 28 نوفمبر 2018 - 20 ربيع الأول 1440 11:37 AM من الفئة "ب" ولمدة ثلاث سنوات يحتوي المركز على 14 سريراً من الفئة "ب" ولمدة ثلاث سنوات يحتوي المركز على 14 سريراً اعتمدت وزارة الصحة مستشفى الملك فهد بالباحة، مركزاً جراحياً لجراحة البدانة من الفئة (ب) لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من 11 / 2018 م. ويحتوي المركز على 14 سريراً بما فيها غرفة العزل لخدمة جميع مرضى السمنة بالمنطقة والمناطق المجاورة، يباشرها 22 ممارساً صحياً من استشاريين وأخصائيين وطاقم تمريض. وأجريت في المركز 300 عملية سمنة وأكثر من 15 عملية بالون معدة، فيما تمّت زيادة أيام العمليات إلى ثلاثة أيام في الأسبوع من خلال تفعيل عمل الأطباء الزائرين، وجرى أخيراً استقطاب فريق طبي زائر لجراحات السمنة والبدانة يتكوّن من استشاريين لجراحة الجهاز الهضمي والبدانة.

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المصدر : الخليج 365