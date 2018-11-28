"الأرصاد" في تنبيه متقدم لمكة المكرّمة: أمطار رعدية تستمر لـ 8 مساءً

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: حالة تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، على محافظات الطائف، والعاصمة المقدّسة، ومدركة، والهدا، والشفا، وبني سعد، والسيل، والكامل والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوّال لتجنب حوادث الصواعق، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.