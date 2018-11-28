القاهرة .. العامودي يتحدث عن الجسر البري بين مصر والسعودية

محمد بن مسعود - الدمام - خلال كلمة لوزير النقل في الجلسة النقاشية بالمعرض الدولي للتكنولوجيا

أكّد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي؛ أن الجسر البري بين مصر والسعودية قيد الدراسة، وهناك مناقشات بشأنه بين البلدين.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، عن العامودي؛ قوله: إن تحقيق إجراءات السلامة على الطرق كان أهم شيء سعت إلى تحقيقه المملكة، وتمّ تطبيق نظام على الطرق لمراقبتها ورصد المخالفات وإرسال المخالفة على الجوّال للسائق "ساهر".

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته بالجلسة النقاشية بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، أنه تم تطبيق نظام لمراقبة وتتبع حركة الشاحنات على مستوى المملكة، كما تم تنفيذ خطط تطوير للموانئ البحرية.

وتابع العامودي؛ هناك مشروع قطار الحرمين السريع بطول 450 كم ويعمل خلاله 35 قطاراً سريعاً، ويتوقف في 5 محطات تمّ مراعاة الطابع الإسلامي في تصميمها، وسرعته تصل إلى 300 كم/ س، ويقوم حالياً بثلاث رحلات أسبوعياً ومخطط الوصول في زمن التقاطر له إلى 10 دقائق.